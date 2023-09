Thiès : Un ex responsable du parti Rewmi, Cissé Bèye, s'engage derrière Abdoulaye Dièye

Après moult réflexions, le responsable politique du parti Rewmi, Cissé Bèye, a décidé de claquer la porte dudit parti pour accompagner le leader de "Siggi Jotna", Abdoulaye Dièye, membre de la coalition BBY. En effet, il avait très tôt alerté le leader Idrissa Seck mais tous ses appels du pied sont restés vains. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que son soutien va beaucoup peser sur la balance le jour du scrutin. Surtout quand on sait que Cissé Bèye a toujours assuré la victoire à son ex parti au centre Demba Diakhaté de la Cité Senghor, le troisième plus grand centre de vote de la cité du rail. Le tout nouveau membre de "Siggi Jotna"/ BBY, lors de son discours, a rappelé que c'est à cause d'un manque de considération au sein de son ex parti qu'il avait décidé de créer son mouvement "And Taxawu Thiès. Mais, dira-t-il, cet entrisme dans "Siggi Jotna" ne sera pas vain. Non sans réitérer son engagement à œuvrer pour la victoire du BBY au soir l'élection présidentielle 2024.

Prenant la parole, Abdoulaye Dièye a souhaité la bienvenue à Cissé Bèye. Selon lui, "les témoignages sur notre nouveau compagnon restent les mêmes. C'est un homme qui œuvre pour l'intérêt de sa commune. Le fait d'avoir décidé de nous accompagner montre qu'il a vu juste. Notre compagnonnage est une alliance de raison".

Abdoulaye Dièye est aussi revenu sur ses ambitions et sa ferme volonté d'accompagner la vision du Chef de l'État en soutenant les jeunes et les femmes de la cité du rail dans toutes leurs entreprises...