Thiès – Réseau QNET : Deux individus arrêtés pour escroquerie et association de malfaiteurs

L’opération fait suite à la plainte d’une victime, qui accuse l’un des mis en cause de l’avoir escroquée.

Selon sa déclaration, en 2023, le suspect lui avait proposé d’intégrer le réseau QNET, spécialisé dans la vente de produits de bien-être et de santé, en promettant un revenu hebdomadaire de 150.000 à 800.000 FCFA. Pour cela, la victime devait :

• acheter un produit,

• recruter deux partenaires parmi ses proches,

• qui, à leur tour, devaient recruter d’autres personnes.



Appâtée par ces promesses de gains rapides, la victime a versé 437.000 FCFA au bureau QNET de Thiès pour l’achat d’un pendentif anti-stress d’une valeur de 450.000 FCFA. Ne recevant ni le produit ni un remboursement, elle a porté plainte.



Interpellé et interrogé, le premier suspect a reconnu être membre de QNET depuis 1998 et avoir recruté la victime, affirmant avoir remis l’argent à son supérieur.

Le deuxième suspect, identifié comme leur responsable, a tenté de se présenter comme un simple vendeur en ligne, mais n’a pu justifier l’encaissement des fonds.





Une perquisition dans l’appartement servant de bureau, situé aux Parcelles Assainies de Thiès, a permis la découverte de nombreux matériels et documents, dont :

• un véhicule Chrysler 200C immatriculé AA501 VB,

• un ordinateur portable Dell,

• deux téléviseurs LG écran plat,

• trois ventilateurs muraux (marques Evernal et Smart),

• un bon de commande QNET,

• divers produits, catalogues et documents d’inscription,

• 21 chaises,

• et un cachet d’entreprise « Oscar Sénégal SARL ».





Les deux suspects ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’autres victimes et complices éventuels.