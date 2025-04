Thiès - Réorganisation du PS : L'union communale de Thiès préconise son ancrage dans l’opposition et met en garde contre toute initiative solitaire...

À l'issue d'une réunion, les secrétaires généraux de coordinations de l’union communale de Thiès, se sont prononcés sur "la situation difficile" que traverse le Parti Socialiste.

Dans leur déclaration, les sg ont regretté la léthargie dans laquelle leur formation politique est plongée depuis quelque temps. "II ne fait pas de doute en effet, que le parti socialiste est plongé depuis quelque temps dans une profonde léthargie qui, si on n’y prend garde, risque de se transformer en coma dépassé. Le constat de cette apathie a été établi et des propositions curatives ont été faites. Il ne reste plus qu’à convoquer le bureau politique, l'instance habilitée à se saisir d’une telle question pour enclencher le processus de relance souhaité et réclamé par les militants.



Depuis que cette question a été agitée, il y a de cela un an environ, des propositions pertinentes y afférentes ont été formulées par des camarades mais sont restées sous l’éteignoir et classées sans objet. Pendant ce temps le parti se consume à petit feu emportant avec lui, tant d’années de travail d’abnégation et de sacrifices des pères fondateurs, mais aussi l’espoir de plusieurs générations de militants, soucieux de se transmettre le sacerdoce pour le porter toujours plus haut", ont-ils martelé.

Selon les membres de l'union communale de Thiès, il urge de revoir la démarche pour que le Ps puisse renaître de ses cendres. " Devant cette situation regrettable et face au risque quasi probable encouru si rien n’est fait, d’assister impuissant au dépérissement inévitable du parti avec le remord accablant d’une complicité passive"; considérant la nouvelle réalité politique introduite par la dernière alternance ayant conduit PASTEF au pouvoir, et qui se traduit par l’immixtion de jeunes au coeur du pouvoir, à rebours de la mise à la retraite forcée d’une certaine frange de la classe politique; considérant la contrainte existentielle de nous adapter au nouveau paradigme et d’encadrer les jeunes afin qu’ils puissent, mieux que nous, relever avec brio, les défis dialectiques de l’heure, liés à la fracture sémantique volontairement entretenue, pour servir d’arme de dissuasion massive, par les nouveaux élus, dans le but de disqualifier par l’agressivité verbale, entre autres, certaines catégories de personnes du débat politique ambiant ; considérant par ailleurs que toutes les structures du parti sont aujourd’hui frappées d’obsolescence si ce n’est de désuétude et que de ce fait elles ont perdu leur légitimité et leur capacité juridique à statuer sur la forme comme dans le fond; considérant que le bureau politique, l’instance délibérative, se trouve expurgé de son essence et dépouillé de ses prérogatives, en même temps qu’il n’est convoqué à dessein, qu’avec parcimonie, contrairement à l’obligation statutaire d’une convocation régulière mensuelle; considérant que le SEN, dont le rôle, se résume et consiste à préparer les dossiers à la sanction du bureau politique, par un détournement d’objectif et de compétence inqualifiable et inacceptable, s’est arrogé les prérogatives de cette instance délibérative, prenant des décisions relevant statutairement de la compétence exclusive de cette dernière, considérant que la dernière réunion du SEN, après celle la plus proche, tenue en janvier 2025, marque le peu d’interêt que cette instance accorde à la situation réelle du parti et la volonté de ses membres qui s’accommodent de cette mise en scène dramatique en prolongeant le dilatoire jusqu’à proposer des tournées ridicules de mobilisation ou tenter de ressusciter une opération d’une autre époque, la vente des cartes, totalement en porte à faux avec les exigences cruciales du moment, dans le but exclusif et non avoué de proroger le statut quo à des fins de calculs politiciens et d’intérêt personnel, constatant que certains camarades pensent en effet détenir l’exclusivité et la primauté de choix du parti ; non contents d’avoir bénéficié déjà et pendant longtemps, de fonctions électives et nominatives à satiété, ils continuent d’alimenter la désillusion collective, en semant le malin espoir de construire une fois de plus, sur le dos du parti qui leur a tant donné, une honteuse perpétuation de postures idylliques trompeuses, constatant par ailleurs la nécessité de réorganiser le parti de la base au sommet pour une plus grande efficience dans son fonctionnement et une meilleure expressivité de ses actes participatifs à la vie politique nationale et internationale; considérant que la réunion du jeudi 24 avril aurait dû simplement déboucher sur la validation du procès verbal de la réunion précédente qui avait recensé les perspectives de relance, et corrélativement la convocation du bureau politique pour statuer sur la question; considérant que les dernières conclusions du SEN relatives à la reprise de la vente des cartes et à l’animation du parti, manquent de pertinence frisent même le mépris et s’inscrivent en droite ligne du dilatoire, en vue de proroger le statut quo, déclencheur de tous les troubles dont souffre le parti. En conséquence et au regard de ce qui précède, l’union communale de Thiès pense que le SEN devrait s’en tenir à sa compétence statutaire primitive qui est de préparer les réunions du bureau politique. Sous ce rapport, le SEN doit emprunter la seule voie de salut qui vaille, la convocation du bureau politique pour statuer in fine sur les questions de survie de notre formation politique".

L'union communale de mettre les points sur les "I". " L’union communale de Thiès met en garde toutefois contre toute initiative solitaire d’engager le parti dans un prétendu dialogue national en dehors des instances régulièrement habilitées à cet effet. L’union communale de Thiès s’insurge contre toute forme d’entrisme de coalition ou de collision. Elle préconise l’ancrage dans l’opposition, la réorganisation du parti et la responsabilisation des jeunes en vue de la reconquête tactile du pouvoir et son exercice sacerdotal. L’union communale de Thiès insiste par ces temps d’incertitude, sur l’absolue nécessité de faire représenter dignement le parti, dans les différentes rencontres auxquelles nous sommes appelés à participer, par des camarades possédant l’expertise et la représentativité requises afin d’honorer notre statut de parti leader incontournable sur l’échiquier politique national. L’union communale de Thiès invite tous les camarades à faire preuve de responsabilité, de dignité et d’intégrité et à œuvrer sans relâche dans le sens exclusif des intérêts bien compris du parti pour éviter toute embrouille exaspérante ou toute action regrettable".