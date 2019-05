Thiès/ Relance de DBF : David Gobé conseille l'écartement métrique et une volonté populaire.

Après un escale à Bamako (Mali), le président de la fédération internationale des transports de la section cheminote, Davide Gobé était à Thiès pour rencontrer les cheminots de Dakar-Bamako-Ferroviaire (Dbf) en activité et à la retraite.

L'écartement métrique est, selon David Gobé le choix le plus adapté à notre économie et une volonté populaire. "La solution elle est dans la réhabilitation de cette ligne avec l'écartement métrique. C'est la solution la plus rapide et la moins coûteuse", a-tenté d'expliqué David Gobé. Qui soutient "qu'il y a aura une ferme volonté de l'État si le peuple a la ferme volonté de retrouver sa ligne. Et, j'ai le sentiment que les Sénégalais et les maliens ont envie de retrouver cette ligne".