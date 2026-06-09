Thiès / Refondation curriculaire du système éducatif : "L'objectif c'est d'avoir un système éducatif qui nous ressemble et qui nous rassemble" (Gana Sène, IA)


Les acteurs du système éducatif de la région de Thiès se penchent présentement sur les travaux du forum académique consacré à la refondation curriculaire du système éducatif.
 
Selon l'adjoint au gouverneur de Thiès, en charge du développement, Ababacar Sadikh Niang, "il s'agit d’un rendez-vous historique car le projet de refondation curriculaire touche plusieurs dimensions indispensables à une transformation qualitative et durable de notre système éducatif. Il s’agit essentiellement de la finalité de l’école et des apprentissages, de la pertinence des programmes, des supports et des méthodes pédagogiques, de la formation des enseignants, des infrastructures et matériels de base", a-t-il fait savoir.
 
De son côté, l'inspecteur d'Académie de Thiès, Gana Sène, a fait savoir qu'au " départ l'idée c'était un peu de réviser les programmes, mais après réflexion nous nous sommes rendus compte au delà de la simple révision des programmes, il faut effectivement s'inscrire dans une dynamique de refondation en profondeur du système éducatif et qui parle de refondation ne parle pas uniquement de révision mais parle effectivement de processus qui touche à plusieurs domaines", a-t-il évoqué.
 
 
Ce projet prendra en compte les enjeux liés à l’équité et à l’inclusion sociales, à la préservation des valeurs et des normes, à la promotion des sciences et techniques, du numérique et de l’employabilité des Jeunes, entre autres, a ajouté l'adjoint au gouverneur. 
 
"L'objectif c'est d'avoir un système éducatif qui nous ressemble et qui nous rassemble", a rappelé l'IA de Thiès tout en ajoutant qu'une journée de la voix de l'école sera organisée ultérieurement pour pouvoir partager la plateforme mais également permettre aux élèves, aux enseignants et aux parents de donner leurs points de vue sur ce processus.
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Mardi 9 Juin 2026
Moussa Fall



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