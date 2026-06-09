Thiès / Refondation curriculaire du système éducatif : "L'objectif c'est d'avoir un système éducatif qui nous ressemble et qui nous rassemble" (Gana Sène, IA)

Les acteurs du système éducatif de la région de Thiès se penchent présentement sur les travaux du forum académique consacré à la refondation curriculaire du système éducatif.

Selon l'adjoint au gouverneur de Thiès, en charge du développement, Ababacar Sadikh Niang, "il s'agit d’un rendez-vous historique car le projet de refondation curriculaire touche plusieurs dimensions indispensables à une transformation qualitative et durable de notre système éducatif. Il s’agit essentiellement de la finalité de l’école et des apprentissages, de la pertinence des programmes, des supports et des méthodes pédagogiques, de la formation des enseignants, des infrastructures et matériels de base", a-t-il fait savoir.

De son côté, l'inspecteur d'Académie de Thiès, Gana Sène, a fait savoir qu'au " départ l'idée c'était un peu de réviser les programmes, mais après réflexion nous nous sommes rendus compte au delà de la simple révision des programmes, il faut effectivement s'inscrire dans une dynamique de refondation en profondeur du système éducatif et qui parle de refondation ne parle pas uniquement de révision mais parle effectivement de processus qui touche à plusieurs domaines", a-t-il évoqué.