Thiès / Ralliement : "Siggi Jotna" de Abdoulaye Dièye puise dans le jardin de Sonko

À quelques mois des élections locales du 23 janvier 2022, le président du mouvement "Siggi Jotna", Abdoulaye Dièye, continue de ratisser large pour mettre tous les atouts de son côté. En effet, il vient de décrocher un allié de taille avec le ralliement de Babacar Dione, vice-coordonnateur et membre de la cellule des cadres de M2D, les Patriotes pour le progrès dans la zone Est. Pour lui, "Abdoulaye Dièye est le bon choix pour l'avenir de la mairie de Thiès-Est. Ce sont les populations qui ont besoin de Abdoulaye Dièye." Cette décision de soutenir "Siggi Jotna" a été prise, selon Babacar Dione, après plusieurs rencontres de partage et d'échanges avec ses collaborateurs. "On ne peut pas trouver mieux à l'Est que le leader du mouvement "Siggi Jotna", a-t-il signalé...