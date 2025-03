Thiès – Passation de service à la direction des Manufactures Sénégalaises des Arts Décoratifs : l'adaptation des textes et règlements en vue

Après avoir dirigé pendant une dizaine d’années les destinées des Manufactures Sénégalaises des Arts Décoratifs de Thiès, Aloïse Ndam Diouf, arrivée au terme de sa mission, a passé le relais au nouveau directeur général, Bassirou Thiam.



Une cérémonie de passation de service s’est tenue hier dans l’enceinte de l’établissement, marquant également l’arrivée du nouveau président du conseil d’administration, Salif Diédhiou.



À cette occasion, le nouveau directeur général, Bassirou Thiam, a réitéré son engagement à finaliser les chantiers entamés par l’équipe précédente avant de mettre en œuvre ses propres projets pour le développement de l’institution. Parmi les priorités de la nouvelle équipe figurent l’amélioration des conditions de travail du personnel et l’adaptation des textes et règlements qui régissent les Manufactures, mais qui ne correspondent plus aux réalités actuelles.



« La finalité est d’asseoir un meilleur traitement salarial pour les agents, véritables ambassadeurs du Sénégal à travers le monde », a déclaré Bassirou Thiam.