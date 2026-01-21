Thiès : Ouverture du marché central au poisson prévue le samedi 24 janvier 2026

En prélude à l'ouverture du marché central au poisson de Thiès prévue ce samedi 24 janvier 2026, un crd préparatoire a été organisé ce mercredi 21 janvier 2026 à la gouvernance de Thiès.
En présence de l'adjoint au gouverneur, en charge du développement, Monsieur Ababacar Sadikh Niang, du secrétaire général du ministère des Pêches et de l'Économie maritime, des chefs de service, des maires etc, il a été informé que le marché, d’une superficie de près de 3 200 m², comprend des infrastructures modernes répondant aux standards internationaux. Ses principales composantes sont : Deux (2) halles de vente au poisson (1 400 m²), un (1) complexe frigorifique, un (1) Bloc administratif, un (1) Bâtiment d’hébergement (R+2)". Ainsi, les Installations connexes dont : une mosquée ; des toilettes publiques; une poste de garde, des kiosques; château d’eau et un réseau intérieur: des Parkings; 1 Groupe électrogène d’urgence (250 KVA) etc.
"Ce joyau constitue bien plus qu’un simple lieu d’échanges commerciaux. Il est le fruit d’une ambition collective marquée par :
La modernisation des infrastructures de vente des produits de la mer ;
L’amélioration des conditions de travail des mareyeurs et des commerçants ;
La garantie aux consommateurs, d’un accès facile à des produits de qualité dans un cadre digne et salubre. Il répond à une aspiration légitime des populations de toute la région, c’est-à-dire : un marché moderne, sécurisé, organisé et capable de stimuler l’emploi et l’entrepreneuriat local. Il permettra également de désencombrer le Marché central de Thiès et les artères occupées par les micromareyeurs, de rendre la circulation plus fluide et plus sécurisée, mais aussi d’améliorer les conditions de travail des acteurs et de commercialisation des produits halieutiques", a déclaré l'adjoint au gouverneur de Thiès, Monsieur Ababacar Sadikh Niang.
Cette infrastructure participera durablement à la sécurité alimentaire, à la santé publique et à l’approvisionnement correct et régulier de nos chères populations en produits halieutiques et autres produits connexes. "Ce joyau acquis avec le soutien de l’ANAM, répond parfaitement aux exigences de standards d’infrastructures devant accueillir du public."
