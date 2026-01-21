Thiès : Ouverture du marché central au poisson prévue le samedi 24 janvier 2026

En prélude à l'ouverture du marché central au poisson de Thiès prévue ce samedi 24 janvier 2026, un crd préparatoire a été organisé ce mercredi 21 janvier 2026 à la gouvernance de Thiès.

En présence de l'adjoint au gouverneur, en charge du développement, Monsieur Ababacar Sadikh Niang, du secrétaire général du ministère des Pêches et de l'Économie maritime, des chefs de service, des maires etc, il a été informé que le marché, d’une superficie de près de 3 200 m², comprend des infrastructures modernes répondant aux standards internationaux. Ses principales composantes sont : Deux (2) halles de vente au poisson (1 400 m²), un (1) complexe frigorifique, un (1) Bloc administratif, un (1) Bâtiment d’hébergement (R+2)". Ainsi, les Installations connexes dont : une mosquée ; des toilettes publiques; une poste de garde, des kiosques; château d’eau et un réseau intérieur: des Parkings; 1 Groupe électrogène d’urgence (250 KVA) etc.

"Ce joyau constitue bien plus qu’un simple lieu d’échanges commerciaux. Il est le fruit d’une ambition collective marquée par :