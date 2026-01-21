Thiès : Ouverture du marché central au poisson prévue le samedi 24 janvier 2026


Thiès : Ouverture du marché central au poisson prévue le samedi 24 janvier 2026
En prélude à l'ouverture du marché central au poisson de Thiès prévue ce samedi 24 janvier 2026, un crd préparatoire a été organisé ce mercredi 21 janvier 2026 à la gouvernance de Thiès.
 
En présence de l'adjoint au gouverneur, en charge du développement, Monsieur Ababacar Sadikh Niang, du secrétaire général du ministère des Pêches et de l'Économie maritime, des chefs de service, des maires etc, il a été informé que le marché, d’une superficie de près de 3 200 m², comprend des infrastructures modernes répondant aux standards internationaux. Ses principales composantes sont : Deux (2) halles de vente au poisson (1 400 m²), un (1) complexe frigorifique, un (1) Bloc administratif, un (1) Bâtiment d’hébergement (R+2)". Ainsi, les Installations connexes dont : une mosquée ; des toilettes publiques; une poste de garde, des kiosques; château d’eau et un réseau intérieur: des Parkings; 1 Groupe électrogène d’urgence (250 KVA) etc.
 
"Ce joyau constitue bien plus qu’un simple lieu d’échanges commerciaux. Il est le fruit d’une ambition collective marquée par :
La modernisation des infrastructures de vente des produits de la mer ;
L’amélioration des conditions de travail des mareyeurs et des commerçants ;
La garantie aux consommateurs, d’un accès facile à des produits de qualité dans un cadre digne et salubre. Il répond à une aspiration légitime des populations de toute la région, c’est-à-dire : un marché moderne, sécurisé, organisé et capable de stimuler l’emploi et l’entrepreneuriat local. Il permettra également de désencombrer le Marché central de Thiès et les artères occupées par les micromareyeurs, de rendre la circulation plus fluide et plus sécurisée, mais aussi d’améliorer les conditions de travail des acteurs et de commercialisation des produits halieutiques", a déclaré l'adjoint au gouverneur de Thiès, Monsieur Ababacar Sadikh Niang.
 
Cette infrastructure participera durablement à la sécurité alimentaire, à la santé publique et à l’approvisionnement correct et régulier de nos chères populations en produits halieutiques et autres produits connexes. "Ce joyau acquis avec le soutien de l’ANAM, répond parfaitement aux exigences de standards d’infrastructures devant accueillir du public."
Autres articles
Mercredi 21 Janvier 2026
Moussa Fall



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Journée Portes Ouvertes : la Marine révèle l’expertise et les missions extraordinaires de ses plongeurs

Journée Portes Ouvertes : la Marine révèle l’expertise et les missions extraordinaires de ses plongeurs - 20/01/2026

MBOUR – Accusé du meurtre d’une prostituée : après sept ans de détention, le vendeur de Tangana acquitté

MBOUR – Accusé du meurtre d’une prostituée : après sept ans de détention, le vendeur de Tangana acquitté - 20/01/2026

[🛑DIRECT] -AIBD Arrivée des lions de la Téranga champion d’afrique

[🛑DIRECT] -AIBD Arrivée des lions de la Téranga champion d’afrique - 19/01/2026

[ DIRECT] - Sénégal vs Maroc : les Sénégalais retiennent leur souffle avant la finale

[ DIRECT] - Sénégal vs Maroc : les Sénégalais retiennent leur souffle avant la finale - 18/01/2026

Thiès : Le conseil de quartier de la Zac Nord Nguinth officiellement installé

Thiès : Le conseil de quartier de la Zac Nord Nguinth officiellement installé - 17/01/2026

« Legui da ngaa magg, da ngaa rafet »: Le langage grossier qui a mené le Tiktokeur Ibrahima Mara Ba vers sept accusations

« Legui da ngaa magg, da ngaa rafet »: Le langage grossier qui a mené le Tiktokeur Ibrahima Mara Ba vers sept accusations - 17/01/2026

Ferveur totale à Yoff : les Layène portés par l’héritage éternel de Seydina Limamou Laye

Ferveur totale à Yoff : les Layène portés par l’héritage éternel de Seydina Limamou Laye - 17/01/2026

El Malick Ndiaye et Ousmane Sonko reçus par le Khalif des Layène : « Prier pour la paix du Sénégal »

El Malick Ndiaye et Ousmane Sonko reçus par le Khalif des Layène : « Prier pour la paix du Sénégal » - 17/01/2026

KAZU RAJAB 2025- Serigne Fallou Mbacké : un guide spirituel et un bâtisseur visionnaire ( Par Serigne Chouhaïbou Mbacké)

KAZU RAJAB 2025- Serigne Fallou Mbacké : un guide spirituel et un bâtisseur visionnaire ( Par Serigne Chouhaïbou Mbacké) - 16/01/2026

146e - Appel des Layène : la communauté serre les rangs et rappelle les règles de bienséance

146e - Appel des Layène : la communauté serre les rangs et rappelle les règles de bienséance - 16/01/2026

Cybercriminalité financière à Dakar : une cellule internationale démantelée, la DSC frappe fort

Cybercriminalité financière à Dakar : une cellule internationale démantelée, la DSC frappe fort - 16/01/2026

146 eme Appel des Layennes : le DG de la SNR en visite auprès du Khalif général

146 eme Appel des Layennes : le DG de la SNR en visite auprès du Khalif général - 15/01/2026

Touba - Magal Kazu Rajab : Ngouda Dieng effectue son ziar auprès des guides religieux

Touba - Magal Kazu Rajab : Ngouda Dieng effectue son ziar auprès des guides religieux - 15/01/2026

Transition énergétique : Diomaye Faye poursuit sa tournée au Moyen-Orient à Abu Dhabi

Transition énergétique : Diomaye Faye poursuit sa tournée au Moyen-Orient à Abu Dhabi - 14/01/2026

Projet Xalé Sama Yité : la DGPJS et l’IBCR équipent le centre de Saint-Louis pour les enfants victimes de violences

Projet Xalé Sama Yité : la DGPJS et l’IBCR équipent le centre de Saint-Louis pour les enfants victimes de violences - 14/01/2026

Affaire « Keur Yeurmandé » : Ndella Madior Diouf reste en détention, le procès encore ajourné

Affaire « Keur Yeurmandé » : Ndella Madior Diouf reste en détention, le procès encore ajourné - 14/01/2026

« Simol » à l’arrêt Dial Mbaye : gracié, Bassirou Mangane de nouveau dans les filets de la police

« Simol » à l’arrêt Dial Mbaye : gracié, Bassirou Mangane de nouveau dans les filets de la police - 14/01/2026

[🛑DIRECT] Maintien en détention de Farba Ngom: L’APR face à la presse

[🛑DIRECT] Maintien en détention de Farba Ngom: L’APR face à la presse - 13/01/2026

l’affaire de la femme décédée après une chute rebondit : l’amant de la quinquagénaire décédée inculpé pour meurtre, placé sous bracelet électronique

l’affaire de la femme décédée après une chute rebondit : l’amant de la quinquagénaire décédée inculpé pour meurtre, placé sous bracelet électronique - 13/01/2026

Hann-Yarakh : un gérant de transfert d’argent poignardé en plein jour, le présumé meurtrier arrêté

Hann-Yarakh : un gérant de transfert d’argent poignardé en plein jour, le présumé meurtrier arrêté - 13/01/2026

Trump annonce que tout pays commerçant avec l'Iran sera frappé de droits de douane de 25%

Trump annonce que tout pays commerçant avec l'Iran sera frappé de droits de douane de 25% - 13/01/2026

La diplomatie iranienne dit qu'un canal de communication avec l'émissaire américain est

La diplomatie iranienne dit qu'un canal de communication avec l'émissaire américain est "ouvert" - 12/01/2026

Gabon: neuf marins enlevés dans l'attaque d'un chalutier au large de Libreville

Gabon: neuf marins enlevés dans l'attaque d'un chalutier au large de Libreville - 12/01/2026

Iran : Au moins 538 morts après 15 jours de répression

Iran : Au moins 538 morts après 15 jours de répression - 12/01/2026

Horreur à Yeumbeul: la confiance brisée, un oncle accusé de viols sur sa nièce de 12 ans

Horreur à Yeumbeul: la confiance brisée, un oncle accusé de viols sur sa nièce de 12 ans - 12/01/2026

Kaolack : La Plateforme

Kaolack : La Plateforme "FIPU JOTNA" dresse un bilan catastrophique de la campagne arachidière et indexe le PM - 11/01/2026

Gamou de Mbeuleukhé 2026 : le porte-parole du khalife, Abib Dia, expose les doléances de la cité religieuse de Mame El Hadji Daouda Dia

Gamou de Mbeuleukhé 2026 : le porte-parole du khalife, Abib Dia, expose les doléances de la cité religieuse de Mame El Hadji Daouda Dia - 11/01/2026

Affaire « Bineta mécanicien » : Mise en danger, débauche de mineures et images immorales…13 prévenus, des charges lourdes

Affaire « Bineta mécanicien » : Mise en danger, débauche de mineures et images immorales…13 prévenus, des charges lourdes - 10/01/2026

Drame sur la plage Safari : un septuagénaire décède en plein massage

Drame sur la plage Safari : un septuagénaire décède en plein massage - 10/01/2026

Pikine : La Grande Mosquée Serigne Baye Abo Sall a ouvert ses portes ce vendredi

Pikine : La Grande Mosquée Serigne Baye Abo Sall a ouvert ses portes ce vendredi - 09/01/2026

RSS Syndication