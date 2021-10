Thiès : Ousseynou Diouf recadre Yankhoba Diattara et le maire de Rewmi Alioune Sow et appelle à une grande concertation pour le choix des maires.

Au moment où les déclarations de candidatures fusent de partout à l'approche des échéances locales 2022, l'heure est surtout à un grand conclave, selon le responsable apériste Ousseynou Diouf, entre responsables apéristes et Rewmistes pour l'intérêt premier des populations.



C'était, en effet, lors d'un point de presse pour recadrer le maire de Thiès-Ouest Alioune Sow et le ministre Yankhoba Diattara qui, selon lui, ne devraient pas s'inscrire dans une dynamique qui risque de causer des dégâts collatéraux à cette entente "Mbourok Sow".



Pour ce responsable apériste, les thiessois ne vont plus accepter que le choix des maires se fasse plus entre quatre murs. "Nous devons tous nous réunir et porter les bons profils pour l'intérêt général des thiessois. Sans cela, cette entente "Mbourok Sow" risque de partir en lambeaux", alerte-t-il...