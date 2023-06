Thiès : "Nous lançons un appel à la jeunesse pour qu'ils arrêtent les casses et pillages parceque tous ces biens appartiennent à la population" (Pape Doumbia)

Soucieux du devenir du pays avec les récentes manifestations à Dakar et un peu partout au Sénégal, le leader du mouvement "Thiès Ca Kanam", Pape Doumbia continue sensibiliser les jeunes à la retenue et d'arrêter de saccager les édifices publics et les biens d'autrui.

"Je salue tout le monde également les organisateurs et les jeunes de l'ASC Guëstu qui m’ont réservé cet accueil chaleureux et cette forte mobilisation. Ces jeunes ont montré que nous sommes des frères et sœurs. Nous les appelons à multiplier ces bonnes actions", a fait remarquer Pape Doumbia. Qui en marge de la cérémonie de "Sargal" organisée en sa faveur par les jeunes de l'ASC Guëstu lors de la finale a invité la jeunesse à revenir à la raison. "Nous lançons un appel à la jeunesse pour qu'ils arrêtent les casses et pillages parceque tous les biens appartiennent à la population. Ce sont nos bus, nos outils et nos banques. Ce qui se passe actuellement au Sénégal est vraiment scandaleux et nous prions les jeunes de revenir à la raison et que règne la paix dans notre pays", a-t-il lancé. Et d'ajouter : " Je le félicite aussi toutes les deux équipes et je peux dire nous sommes de cette belle finale que vous nous avez offert dans le fair-play".