Thiès: " Nous appelons à un patriotisme nouveau qui construit au lieu de détruire"( Amadou Sidibé, CAPE2D).

À l'occasion de la cérémonie de lancement à Thiès de son mouvement dénommé " Convergence Africaine Patriotique pour l'Éthique, la Démocratie et le Développement( CAPE2D)/ les missionnairs, le président Amadou Sidibé, a dans son discours, appelé à " un patriotisme nouveau, un patriotisme plus humain, plus intelligent et plus constructif". " Un patriotisme qui rassemble au lieu de diviser. Un patriotisme qui construit au lieu de détruire. Nous privilégions les solutions plutôt que les querelles. Un patriotisme qui place l'intérêt général au dessus des intérêts particuliers", a-t-il lancé.

À l'en croire, " le Sénégal a besoin de toutes ses forcs vives. Il a besoin de femmes et d'hommes engagés, compétents et animés par le seul désir de servir", a-t-il laissé entendre appelant ainsi à un nouveau cap pour l'intérêt du Sénégal et des sénégalais.

Revenant sur le civisme et les valeurs à sauvegarder pour la stabilité et la cohésion sociale, Amadou Sidibé, a indiqué que le respect de nos guides religieux, des chefs coutumiers, les dépositaires de traditions, n'est pas du tout négociable.

" Ils constituent des repères essentiels pour notre société. Nous nous engageons à leur accorder davantage de considération, de respect et reconnaissance afin de préserver leurs valeurs pour fonder une cohésion nationale", a-t-il conclu tout en mettant en lumière les différentes missions de cette nouvelle entité...