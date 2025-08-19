Thiès - Non paiement de leurs pensions de retraite : les cheminots retraités très remontés, déplorent le silence des autorités


Les membres de l'Entente des ex - Temporaires de la Régie de Chemins de Fer du Sénégal étaient en assemblée générale ce Mardi 19 Août 2025 devant les grilles de la direction générale des chemins de fer du Sénégal (Thiès). 
 
Au sortir de  cette rencontre, ils ont fait face à la presse locale pour revenir sur l'ordre du jour de leur AG. Il s'agit notamment d'une interpellation en direction des autorités étatiques après une série de promesses non tenues relativement au paiement de leurs pensions de retraite.
 
Ainsi, l'association des cheminots retraités a déploré les lenteurs par rapport au traitement de leur dossier. Ils ont également interpellé le chef de l’État et son premier ministre afin que les mesures idoines soient prises pour solutionner ce problème...
Autres articles
Mardi 19 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Financement de la santé et souveraineté sanitaire : l’Association des journalistes en Santé (AJSPD) ouvre le débat sur les enjeux du système de santé au Sénégal

Financement de la santé et souveraineté sanitaire : l’Association des journalistes en Santé (AJSPD) ouvre le débat sur les enjeux du système de santé au Sénégal - 19/08/2025

Mouvement Thiès d'abord : après 12 mois d'existence et d'actions, Me Habib Vitin tire un bilan satisfaisant

Mouvement Thiès d'abord : après 12 mois d'existence et d'actions, Me Habib Vitin tire un bilan satisfaisant - 19/08/2025

Ziguinchor : le stade Aline Sitoé Diatta submergé par les pluies

Ziguinchor : le stade Aline Sitoé Diatta submergé par les pluies - 19/08/2025

Môle 8 du Port de Dakar : Pour un bout de « Kush », l'inévitable drame entre deux dockers

Môle 8 du Port de Dakar : Pour un bout de « Kush », l'inévitable drame entre deux dockers - 19/08/2025

Poursuite des échanges avec le Sénégal : Une mission du FMI séjournera à Dakar 19 au 26 août 2025

Poursuite des échanges avec le Sénégal : Une mission du FMI séjournera à Dakar 19 au 26 août 2025 - 19/08/2025

Rebeuss : Papa Djibril Fall a rendu visite à Badara Gadiaga et d’autres détenus

Rebeuss : Papa Djibril Fall a rendu visite à Badara Gadiaga et d’autres détenus - 19/08/2025

Caravane écologique à Labgar : le ministre Daouda Ngom annonce la création d’une réserve naturelle communautaire

Caravane écologique à Labgar : le ministre Daouda Ngom annonce la création d’une réserve naturelle communautaire - 19/08/2025

Tambacounda, une région en détresse : Alpha Thiam tire la sonnette d’alarme

Tambacounda, une région en détresse : Alpha Thiam tire la sonnette d’alarme - 19/08/2025

TOUBA – FÉTO noyé dans l’amertume/ Les sinistrés des inondations s’en prennent à l’État et à la mairie

TOUBA – FÉTO noyé dans l’amertume/ Les sinistrés des inondations s’en prennent à l’État et à la mairie - 19/08/2025

Drame à Wack-Ngouna : Deux jeunes tués par la foudre, un troisième blessé

Drame à Wack-Ngouna : Deux jeunes tués par la foudre, un troisième blessé - 19/08/2025

Kaolack : Deux voleurs arrêtés après une course-poursuite haletante

Kaolack : Deux voleurs arrêtés après une course-poursuite haletante - 18/08/2025

Le pétrole suspendu aux rencontres américaines sur l'Ukraine

Le pétrole suspendu aux rencontres américaines sur l'Ukraine - 18/08/2025

Burkina: arrivée à Ouagadougou du corps d'un influenceur burkinabè mort en détention à Abidjan

Burkina: arrivée à Ouagadougou du corps d'un influenceur burkinabè mort en détention à Abidjan - 18/08/2025

Trump assure que Poutine est prêt à accepter des garanties de sécurité pour l'Ukraine

Trump assure que Poutine est prêt à accepter des garanties de sécurité pour l'Ukraine - 18/08/2025

Burkina: la junte déclare la coordonnatrice résidente de l'ONU

Burkina: la junte déclare la coordonnatrice résidente de l'ONU "persona non grata" - 18/08/2025

Magal Touba 2025 : Quand Yango allie technologie, prévention et bénédiction du Khalife

Magal Touba 2025 : Quand Yango allie technologie, prévention et bénédiction du Khalife - 18/08/2025

MBACKÉ - La fin du calvaire hydrique annoncée / L a station de Sadio remise en service mais l’eau toujours pas disponible dans plusieurs quartiers .

MBACKÉ - La fin du calvaire hydrique annoncée / L a station de Sadio remise en service mais l’eau toujours pas disponible dans plusieurs quartiers . - 18/08/2025

Trafic de crack à Ngor : la Police surprend deux suspects en pleine transaction

Trafic de crack à Ngor : la Police surprend deux suspects en pleine transaction - 18/08/2025

Le président Bassirou Diomaye FAYE effectuera une visite au Japon du 18 au 26 août 2025

Le président Bassirou Diomaye FAYE effectuera une visite au Japon du 18 au 26 août 2025 - 17/08/2025

Inondations à Médina Mbaba : Les habitants lancent un SOS et exigent l'achèvement des travaux des canaux

Inondations à Médina Mbaba : Les habitants lancent un SOS et exigent l'achèvement des travaux des canaux - 17/08/2025

MAGAL 2025- Les chiffres de la police nationale…

MAGAL 2025- Les chiffres de la police nationale… - 17/08/2025

Contrôle routier durant le Magal 2025 : « 42 véhicules interpellés, 110 motos en fourrière, 1 887 000 francs CFA en amendes forfaitaires perçu »

Contrôle routier durant le Magal 2025 : « 42 véhicules interpellés, 110 motos en fourrière, 1 887 000 francs CFA en amendes forfaitaires perçu » - 17/08/2025

Bilan sécuritaire du 131e Grand Magal de Touba : « 253 individus pour diverses infractions dont 95 présentés au Parquet » ( Police nationale)

Bilan sécuritaire du 131e Grand Magal de Touba : « 253 individus pour diverses infractions dont 95 présentés au Parquet » ( Police nationale) - 17/08/2025

Dossier ASER : Ces chiffres révélés par le député Thierno Alassane Sall…

Dossier ASER : Ces chiffres révélés par le député Thierno Alassane Sall… - 17/08/2025

Affaire ASER - AEE POWER : Thierno Alassane Sall dénonce « l’indifférence » du ministre des finances concernant sa question écrite

Affaire ASER - AEE POWER : Thierno Alassane Sall dénonce « l’indifférence » du ministre des finances concernant sa question écrite - 17/08/2025

Falokh Sérère : une femme à la tête d’un gang de voleurs de bétail, les éleveurs en colère

Falokh Sérère : une femme à la tête d’un gang de voleurs de bétail, les éleveurs en colère - 17/08/2025

Arrestation de Badara Gadiaga : la diaspora sénégalaise dénonce une injustice

Arrestation de Badara Gadiaga : la diaspora sénégalaise dénonce une injustice - 17/08/2025

Grand frère Cheikh Seck, focus sur votre travail, la haine est le tribut que l'envie paie au mérite

Grand frère Cheikh Seck, focus sur votre travail, la haine est le tribut que l'envie paie au mérite - 17/08/2025

Rapport d'exécution budgétaire : « Le miroir d’un pouvoir qui s’éloigne des exigences de transparence » (Papa Malick Ndour)

Rapport d'exécution budgétaire : « Le miroir d’un pouvoir qui s’éloigne des exigences de transparence » (Papa Malick Ndour) - 17/08/2025

Mobilisation des impôts directs : l’État empoche 913,9 milliards de francs au 2e trimestre 2025

Mobilisation des impôts directs : l’État empoche 913,9 milliards de francs au 2e trimestre 2025 - 17/08/2025

RSS Syndication