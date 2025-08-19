Thiès - Non paiement de leurs pensions de retraite : les cheminots retraités très remontés, déplorent le silence des autorités

Les membres de l'Entente des ex - Temporaires de la Régie de Chemins de Fer du Sénégal étaient en assemblée générale ce Mardi 19 Août 2025 devant les grilles de la direction générale des chemins de fer du Sénégal (Thiès).

Au sortir de cette rencontre, ils ont fait face à la presse locale pour revenir sur l'ordre du jour de leur AG. Il s'agit notamment d'une interpellation en direction des autorités étatiques après une série de promesses non tenues relativement au paiement de leurs pensions de retraite.

Ainsi, l'association des cheminots retraités a déploré les lenteurs par rapport au traitement de leur dossier. Ils ont également interpellé le chef de l’État et son premier ministre afin que les mesures idoines soient prises pour solutionner ce problème...