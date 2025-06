Thiès- Non administration des épreuves standardisées: " Un élève du lycée Malick Sy ou d'un autre établissement, personne n'a le droit de le priver d'être évalué selon les normes standards"( Gana Sène, IA)

À l'occasion d'une tournée ce matin dans les centres d'examen du CFEE et de l’entrée en sixième, l'inspecteur d’Académie de Thiès, Monsieur Gana Sène, interpellé par la presse sur les dernières fuites des sujets de composition ayant occasionné la sortie médiatique des professeurs du lycée Malick Sy pour annoncer le boycott de l'administration des épreuves standardisées, s'est voulu clair.

" Il y a rien de nouveau parce que les fuites, je pense que dans toute l'histoire de l'éducation, nous avons toujours connu ces fuites, des incidents etc. Et même dans le dispositif organisationnel de nos évaluations, nou prévoyons ces incidents là. C'est pourquoi, à côté de chaque épreuve administrée, il y a deux, trois jusqu'à 4 épreuves de remplacement[...]".

Revenant sur la décision "radicale" de certains professeurs de ne plus administrer ces épreuves là, l'IA de Thiès a précisé. " Ce que nous ne pouvons pas cautionner qu'il y ait des fuites et que vraiment des personnels enseignants veuillent administrer des épreuves sans notre aval parce que nous veillons cas même au respect des normes pédagogiques etc. C'est vraiment là où il y a peut-être incompréhension! Quand il s'agit d'une compétition à l'échelle régionale, vraiment il faut que les épreuves administrées soient respectées parce que c'est un principe d'égalité, d'équité et même un principe de droit à l'éducation[...]. Un élève du lycée Malick Sy ou d'un autre établissement, personne n'a le droit de le priver d'être évalué selon les normes standards", a-t-il lancé tout en appelant au calme et à la retenue....