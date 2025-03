Thiès/ Ndogou, Yamba et Prison: Trois amis piégés par leur addiction

Quand un ndogou tourne au fiasco



Un ndogou entre amis, du bon repas pour rompre le jeûne… et du chanvre indien en guise de “dessert”. C’est le mauvais choix qu’ont fait M. Sy (agent immobilier), M. Diop (postier) et B. Fall (commerçant), trois amis qui ont décidé d’ajouter une touche illégale à leur soirée à Keur Issa, Thiès.



Selon L’Observateur, les trois hommes, apparemment trop accros pour patienter, ont sorti leurs joints de yamba après avoir mangé et se sont isolés pour fumer tranquillement. Mais leur plan a vite tourné court. Une dénonciation anonyme est arrivée aux oreilles de la police, qui a immédiatement organisé une descente sur les lieux. Résultat : les fumeurs ont été pris la main dans le sac, ou plutôt le joint aux lèvres.



Une comparution sous le signe des regrets



Interpellés et placés sous mandat de dépôt, les trois compères ont comparu vendredi dernier devant le tribunal de flagrant délit de Thiès. Face au juge, aucun d’eux n’a cherché à nier. Regrettant leur erreur, ils ont plaidé coupable et imploré la clémence du tribunal, jurant de ne plus jamais toucher au chanvre indien.



Mais leur serment n’a pas suffi à les sauver. Le tribunal les a reconnus coupables de détention et usage de drogue et leur a infligé une peine de 10 jours de prison ferme. Un court séjour derrière les barreaux qui devrait leur servir de sevrage forcé… à moins qu’ils ne retombent dans leurs travers une fois sortis.



En attendant, leur histoire rappelle que même un simple ndogou peut mal tourner si le yamba s’invite à la fête.