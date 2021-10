Thiès : Mouhamadou M. Diagne subventionne 500 tickets de consultation gratuite aux patients du district sanitaire de la Cité Niakh.

Cinq cent personnes (homme, femme et enfant) de tous âges du quartier cité Niakh, dans la commune de Thiès-Est, peuvent tranquillement faire leurs soins au district sanitaire de la cité Niakh sans payer les frais du ticket de consultation.



Ce geste de haute facture est du président du parti Synergie Républicaine, Mouhamadou Moustapha Diagne. Ce dernier compte également réhabiliter le district sanitaire car, selon lui, les patients qui viennent se faire soigner doivent être accueillis dans un meilleur cadre sanitaire.



L'infirmier chef du district sanitaire Daouda Cissé a remercié leur donateur. Mouhamadou Moustapha Diagne a par ailleurs invité les politiciens et cadres de Thiès-Est à se rapprocher des populations et à s'investir à leur côté afin de leur assurer un meilleur accès aux soins de santé.