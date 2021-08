Thiès : Mouhamadou M. Diagne dote les apprenants du CEM et de l'école primaire de Diamaguène de 200 tables bancs.

Lors d'une visite pour remettre du matériel aux écoles de sa commune (Thiès-Est), des problèmes de tables bancs avaient été signalés au directeur de la formation et de la communication du Ministère de l'éducation nationale (MEN), Mouhamadou Moustapha Diagne.



Après quelques mois, ce fils de Diamaguène et président du parti "Synergie républicaine" vient ôter une "vieille épine au pied" du Collège d'enseignement moyen (CEM) et à l'école élémentaire de Diamaguène. En effet, accompagné de son staff, Mouhamadou Moustapha Diagne les a dotés de 200 tables bancs afin qu'ils puissent faire face aux effectifs pléthoriques dans leurs établissements et améliorer le déroulement des enseignements apprentissages.



D'après Mady Cissokho, le directeur de l'école primaire Alé Lô de Diamaguène, " avec cet important don de 100 tables bancs, c'est sûr que nos élèves ne vont plus s'asseoir par terre pour suivre leurs cours".



Mouhamadou M. Diagne a également saisi l'occasion pour signaler que c'est un fils de Diamaguène qui a posé un acte de solidarité pour l'intérêt des jeunes apprenants de sa commune, sans rien attendre en retour. Non sans signaler que toutes les autorités de Thiès-Nord et des autres communes doivent essayer de poser de tels actes pour le bien de leur commune.



"Nous avons compris l’importance de l’éducation puisque nous sommes dans un milieu défavorisé. La plupart des jeunes comprennent qu’il n’y a que l’école qui puisse leur permettre de se mettre en contact avec tous les possibles pour changer les conditions de vie de leurs parents et leur propre condition de vie", a-t-il fait remarquer.