Thiès - Messe d'adieu : "Le plus grand cadeau reste la prière que vous élèverez pour moi..." (Monseigneur André Guèye)

Nommé archevêque de Dakar, Monseigneur André Guèye a réitéré ses adieux au diocèse de Thiès. À l'occasion d'une messe d'adieu, il a exprimé sa gratitude aux fidèles. « J'ai rencontré beaucoup de visages et béni beaucoup de personnes en signe d'au revoir. Je pense à toutes ces personnes et je les porte dans ma prière, demandant à Dieu l'espérance de tous les cœurs, apportant réconfort, guérison, un avenir prometteur, la réussite et la paix. Beaucoup ont tenu à remettre des cadeaux et pourtant j'avais dit non, mais je les reçois [...]. Mais le plus grand cadeau reste la prière que vous élèverez pour moi pour que je puisse mener à bien la mission qui m'a été confiée à Dakar [...] », a-t-il déclaré.



Dans son homélie, il a fait un plaidoyer en faveur de tous ceux qui sont à la recherche d'un travail décent, en appelant les autorités à les aider...