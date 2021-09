Thiès / Locales 2022 : "Doleel Diné Takhawou Thiès" investit le Dg de l'Anamo Maodo Malick Mbaye à la mairie de ville

A quelques mois des élections locales de janvier 2022, le mouvement "Doleel Diné Takhawou Thiès" constitué de maîtres coraniques, d'islamologues, nabyyens, et prédicateurs religieux est monté au créneau pour déclarer haut et fort qu'il porte son choix sur le DG de l'ANAMO Maodo Malick Mbaye pour la mairie de ville. Une position qu'ils fondent sur les différentes actions sociales du leader de "Gëum sa bopp" dans la cité du rail depuis 2005. "Doleel Diné Takhawou Thiès" compte également mobiliser toute son énergie et ses moyens pour accompagner Maodo Malick Mbaye à la tête de la mairie de ville. Les membres du mouvement sollicitent le soutien du Président Macky Sall et du leader du parti Rewmi dans ce projet qui leur est cher.