Thiès : Le nouveau parti politique "Jiitel Wareef" décline sa feuille de route.

Une vision et un programme bien défini, telle est l'offensive lancée par le nouveau parti politique "Jiitel Wareff" (Le devoir en mouvement) qui vient d'être porté sur les fonts baptismaux dans la cité du rail.



En réponse à ses désormais détracteurs, ce jeune fils de grand Thiès, par ailleurs président dudit parti et candidat à la mairie de Thiès-Ouest, invite les populations à adhérer à sa vision afin de travailler avec eux sur son nouveau projet de société.



Lequel projet politique qu'il dit sociétal se fonde, après un travail rigoureux de fouille et d'analyse, sur un référentiel unique de valeurs cardinales et d'objectifs stratégiques. Le parti "Jiitel Wareef" propose de nouvelles réformes publiques car selon Assane Niang, nos institutions sont faibles à cause de la mal gouvernance de nos autorités locales et administratives.



Convaincu également qu'il peut contribuer utilement au développement du Sénégal, "Jiitel Wareef" compte à travers son projet, apporter des réponses claires aux priorités et urgences du moment.



Cependant, affirme-t-il, nos valeurs et notre culture seront au centre de son projet politique et socio-économique. Ce nouveau parti politique de l'opposition ambitionne de travailler autour d'une grande coalition pour les échéances à venir...