Thiès : Le collectif départemental des anciens de l'Apr exprime sa gratitude au PR Macky Sall et apporte son soutien à Amadou Bâ

D'après la coordinatrice, ledit collectif se dit aussi prêt à soutenir le candidat Amadou Bâ pour assurer la continuité et entend "rééditer les pas de 2012 et ceux de 2019 en faveur du Président Macky Sall". Ainsi, les militants historiques et les pionniers de l'Apr se remobilisent pour faire de telle sorte que le candidat désigné puisse remporter cette présente élection.

Dans la foulée, ils organisent ce vendredi une journée de prières en mémoire de leurs camarades disparus...