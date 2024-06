Thiès: Le Conseil de Ville exige la libération immédiate du Palais des Congrès occupé par l'Université Iba Der Thiam( UIDT)

Dans une note transmise à Dakaractu Thiès en guise de résolution, le conseil municipal de la ville de Thiès a décidé de passer à la vitesse supérieure afin de récupérer le Palais des Congrès( auditorium) considéré comme étant un patrimoine de la ville de Thiès.



" Considérant que le Palais des Congrès, patrimoine de la Ville, a été provisoirement prêté à l'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT), à la suite d’une correspondance, en date du 10 mai 2010, du ministre de la Décentralisation de l’époque,

Considérant qu’après plusieurs années d’occupation du Palais des Congrès par l’UIDT, le Conseil de Ville a senti la nécessité de reprendre son patrimoine,

Considérant que l’administration de l’Université de Thiès est déterminée dans son entreprise de s’accaparer du patrimoine de la Ville pour y ériger son Rectorat ; Considérant que le maire de Thiès a affiché toute sa disponibilité en se rendant officiellement, le mercredi 13 avril 2022, à l’Université avec des perspectives de collaboration et un règlement à l’amiable du différend, Considérant que l’état des droits réels, en date du 28 juillet 2022, établi par le Conservateur des domaines révèle, sans équivoque, que le titre foncier n° 6000 TH situé à Randoulène Nord appartient exclusivement à la Ville de Thiès, Considérant que le droit de propriété est un principe absolu, inaliénable, imprescriptible et inattaquable,

Considérant que ledit titre a été acquis auprès de la Société Sénégalaise d’Importation de Distribution et d’Exploitation Cinématographique (SIDEC) qui a vendu à la Ville l’ex Cinéma Amitié, le 21 août 2002, Considérant que le Palais des Congrès est un patrimoine de la Ville destiné à servir la communauté de Thiès pour divers événements et activités,

Considérant la correspondance du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation adressée au Maire de Thiès, en date du 19 juin 2023, conformément aux instructions de l’ancien Président de la République dans le sens d’un règlement définitif du différend, suite à la production d’un état de droit réel au profit de la mairie, Considérant que la Primature avait ordonné l’arrêt des travaux sur le Palais des Congrès en attendant de trouver un accord entre les différentes parties, Considérant que l’UIDT continue d’engager des travaux sur le site en violant les instructions de l’autorité supérieure, Considérant les nombreux préjudices causés aux populations par l'indisponibilité prolongée du Palais des Congrès où devraient également être construites d’autres infrastructures municipales (Ref procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 06 août 2022)".



Il a été ainsi décidé ce qui suit: " Article 1: Le Conseil de Ville exige la libération immédiate du Palais des Congrès par l'Université Iba Der Thiam de Thiès.

Article 2: Le Conseil de Ville mandate le Maire de Thiès pour engager toutes les démarches nécessaires afin d'assurer la restitution du Palais des Congrès à la Ville de Thiès dans les plus brefs délais.

Article 3: Une copie de cette résolution sera transmise au Recteur de l'Université Iba Der Thiam, au Préfet du département de Thiès, au Gouverneur de la région de Thiès, au Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ainsi qu’au Premier ministre pour information et suite à donner.

Article 4: La présente résolution sera publiée et diffusée largement afin d'informer la population de la situation et des mesures prises par le Conseil de Ville.

Adoptée à l’unanimité en séance du Conseil de Ville de Thiès, le jeudi 27 juin 2024".



Le conseil municipal de la ville de Thiès s'est prononcé sur ce sujet ce jeudi à l'occasion d'une session ordinaire...