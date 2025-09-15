Thiès : La section SAES-ENSA décide du renouvellement d’une grève totale de 72 heures à compter du mardi 16 septembre 2025


Par un communiqué rendu public, la section SAES-ENSA de Thiès a informé de son assemblée générale réunie le mardi 9 septembre 2025, qui avait procédé à une analyse approfondie de la situation institutionnelle et fonctionnelle de l’École.
 
Ainsi, il a été relevé lors de cette rencontre que 21 mois après la promulgation du décret n°2023-2304 du 1er décembre 2023, octroyant à l’ENSA son autonomie administrative et financière, de
 
graves dysfonctionnements persistent, regroupés comme suit : " 1.Gouvernance académique et institutionnelle: 
l’absence d’organisation des élections du Directeur, du Directeur des études et des
Chefs de département ; l non-installation des organes de gouvernance, en particulier le Conseil d’administration. 2.Gestion financière et administrative: le défaut d’affectation d’un Agent Comptable Particulier spécifiquement rattaché à
l’ENSA et disposant de bureaux au sein de
l’établissement ; l'insuffisance du budget alloué pour assurer le fonctionnement normal de l’École ; la non-effectivité de la dévolution entre l’Université Iba Der Thiam et l’ENSA concernant, notamment, les charges sociales (IPRES, CSS, FNR). 3.Cadre juridique et institutionnel: 
l’omission de l’ENSA dans le décret n°2024-940 du 5 avril 2024 relatif à la
répartition des services de l’État". 
 
Face à la persistance de ces manquements, la section SAES-ENSA avait décrété un débrayage, suivi d’un point de presse et d’une grève totale de 72 heures les 11, 12 et 13 septembre 2025. Dans la foulée, constatant l’absence d’évolution officielle à ce jour, l’Assemblée générale de ce lundi 15 septembre 2025 a décidé du renouvellement d’une grève totale de 72 heures à compter du mardi 16 septembre 2025".
 
Par ailleurs, la section SAES de l’ENSA a réaffirmé sa disponibilité au dialogue, tout en demeurant ferme dans la mise en œuvre de son plan d’actions...
Lundi 15 Septembre 2025
