Thiès : La section SAES-ENSA décide du renouvellement d’une grève totale de 72 heures à compter du mardi 16 septembre 2025

graves dysfonctionnements persistent, regroupés comme suit : " 1.Gouvernance académique et institutionnelle:

l’absence d’organisation des élections du Directeur, du Directeur des études et des

Chefs de département ; l non-installation des organes de gouvernance, en particulier le Conseil d’administration. 2.Gestion financière et administrative: le défaut d’affectation d’un Agent Comptable Particulier spécifiquement rattaché à

l’ENSA et disposant de bureaux au sein de

l’établissement ; l'insuffisance du budget alloué pour assurer le fonctionnement normal de l’École ; la non-effectivité de la dévolution entre l’Université Iba Der Thiam et l’ENSA concernant, notamment, les charges sociales (IPRES, CSS, FNR). 3.Cadre juridique et institutionnel:

l’omission de l’ENSA dans le décret n°2024-940 du 5 avril 2024 relatif à la

répartition des services de l’État".

Face à la persistance de ces manquements, la section SAES-ENSA avait décrété un débrayage, suivi d’un point de presse et d’une grève totale de 72 heures les 11, 12 et 13 septembre 2025. Dans la foulée, constatant l’absence d’évolution officielle à ce jour, l’Assemblée générale de ce lundi 15 septembre 2025 a décidé du renouvellement d’une grève totale de 72 heures à compter du mardi 16 septembre 2025".

Par ailleurs, la section SAES de l’ENSA a réaffirmé sa disponibilité au dialogue, tout en demeurant ferme dans la mise en œuvre de son plan d’actions...