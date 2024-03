Thiès- Journée de la femme/ Le parcours remarquable de Ndèye Ndack Sarr, PDG de LocksDakar, spécialisée dans les locks et les cheveux afro.

Venue prendre part à la cérémonie de remise d'attestations à 300 femmes formées dans la transformation des produits agricoles, détergents, en pâtisserie etc, organisée à Thiès( Randoulène) par madame Diariatou Aïdara Camara (Mise), Mme Ndèye Ndack Sarr a tenu à partager son expérience en tant que cheffe d'entreprise.

Un parcours remarquable qui a tenu en haleine le public composé principalement de femmes. Ainsi, avec un début plus que difficile, " Je peinais à avoir du crédit pour mes appels téléphoniques", Ndèye Ndack Sarr a réussi à mettre en place une entreprise avec un chiffre d'affaires mensuel enviable, compte non tenu de sa contribution dans la création d’emplois.

Formée en 2010 dans le domaine de la coiffure, Madame Sarr qui s'est spécialisée dans les locks et les cheveux afro, a eu la bénédiction de ses parents pour pouvoir étendre davantage ses tentacules à Dakar. Aujourd’hui, l'entreprise LocksDakar se distingue par son équipe dynamique, comprenant une dizaine de jeunes femmes qui fournissent des prestations à domicile et en salon. Depuis ses débuts, LocksDakar a contribué de manière significative à la création d'emplois. Ndèye Ndack, une entrepreneure autodidacte, a surmonté des défis initiaux pour bâtir une entreprise prospère, tout en se spécialisant dans les locks et les cheveux afro, et en partageant son expertise en tant que formatrice.

Dakaractu Thiès revient sur le parcours de cette entrepreneure-formatrice...