Thiès : Habib Niang démarre ses audiences en direction de la présidentielle 2024

Les militants et sympathisants du leader apériste Habib Niang affûtent déjà leurs armes pour le soutien de la candidature du Président, Macky Sall à la présidentielle 2024. Ils ont tenu une réunion avec le nouveau bureau élargi du MASS qui a rencontré le président Habib Niang quelques semaines après sa mise en place. L'objectif de cette rencontre était de décliner les ambitions du bureau dans l'exécution du travail en vue de préparer l'élection de 2024. Ils ont aussi peaufiné des stratégies à mettre en place pour contrecarrer l'opposition qui fait, selon eux, dans la manipulation et la désinformation de l'opinion.



Le nouveau président des jeunes, Souleyemane Sidibé, a soumis au président Habib Niang les résolutions qu'ils ont prises pour un travail efficace sur le terrain. Et surtout pour mieux faire passer le message de leur leader. D'après lui, "nous allons promouvoir la loyauté et une dynamique fédératrice, avancer, avoir des principes de base, rester soudés, éviter toute attitude qui peut diviser le groupe. Élaborer une feuille de route, réfléchir sur une activités pour animer les cellules. Le but de ce changement de bureau consiste à aller d’un point A à un point B", a déclaré le président des jeunes Souleyemane Sidibé.



Qui ajoute : "L’implication inclusive dans toutes les fonctions du bureau et mettre de côté l’exclusivité qui peut nuire à l’efficacité du nouveau bureau. Le renouvellement du bureau n’est pas une rupture, mais une continuité ce qui signifie que chacun s'est déjà accommodé et imprégné de l’environnement politique. Un avantage pour miser sur l’efficacité en ce qui concerne la stratégie et le bon fonctionnement pour atteindre notre objectif."



Après la réunion avec le bureau de la jeunesse, Habib Niang a reçu en audience les deux amicales des promotions de 1985/2 et 1991/1.



Respectivement les présidents des deux amicales Mor Diop de la promotion 1985/2 et Ousseynou Coly de la promotion 1991/2 qui ont exposé leur programme au président Habib Niang.



Les deux amicales ont aussi sollicité le soutien de Habib Niang par rapport à leurs structures respectives.

Prenant la parole, Habib Niang leur a promis son soutien et une éventuelle collaboration dans le cadre de ses actions sociales. Il les a également remercié pour le choix porté sur sa personne pour accompagner le Président Macky Sall...