Thiès/ Démarrage de la campagne électorale: Entre caravanes, porte-à-porte, distribution de flyers, les coalitions investissent le terrain

Les départements de Thiès et de Tivaouane vibrent au rythme de la campagne électorale. Au moment où ces lignes sont écrites, les candidats à travers leurs différents QG ont commencé à investir le terrain en se rendant au niveau des différentes localités de la zone. Les membres de la coalition " Déthié Président" se sont donnés rendez-vous aujourd'hui à Mbour, ceux de " Diomaye Président" organisent présentement une caravane dans les rues de Thiès, la coalition Idy est à Ouakam pour la signature de la charte pour une pêche durable, les autres coalitions ne sont pas non plus en reste avec l'organisation de caravanes, distribution de flyers etc...