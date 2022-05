Thiès / Bessup Setal : Le Dr Babacar Diop s'en prend à l'UCG, Abdou Mbow recadre...

"L'UCG n'a pas respecté mes instructions!" C'est la déclaration faite par le maire de ville, le Dr Babacar Diop qui regrette que l'Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG) ait déposé des bacs à ordures tout le long du trajet du ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène, Abdoulaye Seydou Sow lors de la journée de nettoiement organisé dans la cité du rail.



"Le ministre Abdoulaye Seydou Sow est venu pour voir la réalité. Il n'est pas venu pour participer à une politique de mensonge. En tant que maire de Thiès, je ne peux pas concevoir cela. On n'a pas besoin de placer des bacs à ordures tout au long de son trajet pour tromper le ministre, les populations ou le maire de la ville. J'aurais aimé que le ministre voie Thiès tel quel. Il nous faudra moins de folklore pour être plus efficace", préconise le maire qui annonce qu'il a mobilisé 200 agents du Fera pour accompagner l'autorité dans cette initiative. Mais aussitôt après sa déclaration, la réaction du 1er vice-président de l’Assemblée nationale, Abdou Mbow, ne s'est pas fait attendre. "Il y a des temps pour faire de la politique et des temps pour travailler pour la République", dira-t-il.



Selon lui, "le ministre a informé tous les maires qui sont à la tête des mairies de Thiès et qui sont dans l'opposition". Pour dire, selon lui, qu'à travers ce rassemblement de l'opposition et ceux de la mouvance présidentielle, cette déclaration du maire n'avait pas sa place lors de cette journée". "Les agents de l'UCG ont le droit de montrer le résultat de leur travail en de telles situations", avant de féliciter le ministre Abdoulaye Seydou Sow.



Qui, explique-t-il, vient de voir son projet autorisant la création de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED SA) adopté par l’Assemblée nationale. Lequel projet, renseigne Abdou Mbow, va permettre de prendre à bras le corps le problème des déchets...