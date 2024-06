Thiès/ Bac technique 2024: Le lycée technique professionnel Mgr François Xavier Ndione affiche un taux de réussite de 87,5%

Les résultats définitifs du Bac technique commencent ainsi à tomber. À Thiès, le lycée technique professionnel Mgr François Xavier Ndione affiche un taux jugé " satisfaisant".



" Je me félicite des résultats définitifs du Bac technique 2024 au LTP-FXN de Thies.

Nous avons atteint cette année le taux de 87,5%, a informé Souleymane TOURE, le Proviseur dudit lycée.



" Je félicite l’ensemble des acteurs et vous renouvelle ma disponibilité à vous mettre dans les meilleures conditions de travail afin de monter plus haut sur les marches menant à l’Excellence", a-t-il poursuivi.