Thiès / Bac 2025 : L'écart filles-garçons, "une tendance qui doit nous alerter" (IA Gana Sène)

Lors de la traditionnelle tournée des autorités administratives et académiques dans les centres d'examen de Thiès, Monsieur Gana Sène, l'Inspecteur d'Académie (IA) de Thiès, a souligné un fait marquant : l'écart "assez significatif" entre le nombre de filles et de garçons parmi les candidats au Baccalauréat. Cette année encore, le nombre de candidates dépasse largement celui des garçons.



"Dans toutes nos statistiques, il y a une percée des filles. Vous avez constaté, en 2024, les filles étaient à 59% et cette année, elles sont à plus de 61% parmi les candidats au Bac." Cette augmentation "dénote vraiment de tous les efforts que l'État, ses partenaires et la communauté, sont en train de faire pour la promotion de l'éducation des filles", a indiqué l'IA de Thiès.



Cependant, Gana Sène a également émis une mise en garde : "Maintenant c'est une tendance certes positive mais cette tendance doit quand même nous servir d'alerte pour que d'ici quelques années, on n'ait pas un écart assez important entre les filles et les garçons. L'objectif est vraiment de faire en sorte que tous les enfants de ce pays puissent aller à l'école, y rester et y réussir", a-t-il conclu.



Pour rappel, l'académie de Thiès compte cette année 28 954 candidats, dont 192 au Bac technique, ce qui représente une augmentation de 857 candidats. Parmi eux, on dénombre 11 163 garçons (38,55%) et 17 791 filles (61,45%).