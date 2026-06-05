Thierno Alassane Sall sur l’affaire AEE POWER : « Il ne fait aucun doute que des têtes vont tomber »

Le leader de la République des valeurs, Thierno Alassane Sall a réagi quelques heures après la publication du communiqué du procureur de la République financier.



Dans un post publié sur sa page Facebook, Thierno Alassane Sall écrit « Des mois après ma plainte d’octobre 2025 dans le dossier ASER et les auditions de la Section de recherches, je me réjouis de voir le PJF rompre le silence ».

L’ancien ministre va plus loin en évoquant que « 37 milliards ne s’évaporent pas sans coupables. Détourner l’argent d’un marché d’électrification rurale est un crime contre nos compatriotes des campagnes » Pour lui, « Il ne fait aucun doute que des têtes vont tomber ».

Ainsi, poursuit-il, « notre vigilance demeurera absolue, tant devant les juridictions sénégalaises qu’auprès des tribunaux espagnols, déjà saisis de ce dossier ».