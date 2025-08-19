Thierno Alassane Sall : « Ils font tout pour me dévier de mon objectif, mais je suis imperturbable »

Le député de l’opposition Thierno Alassane Sall (TAS) a affirmé avoir été victime de plusieurs tentatives de déstabilisation. Cependant, il a déclaré qu'il restait imperturbable dans l'affaire ASER, et qu'il entendait poursuivre ses efforts pour que la vérité jaillisse.



Déterminé à faire la lumière sur l'affaire ASER

Lors d'un point de presse, le député a déclaré que son « seul objectif est de faire jaillir la vérité sur les 37 milliards » débloqués par la banque Santander dans le cadre de l’électrification rurale de plusieurs villages au Sénégal.



Il a précisé qu’il ne se laisserait pas dévier de son but par des diversions.