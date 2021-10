Thiaré / Pose de la première pierre : Plus d'un demi milliard de Fcfa investi pour la réalisation de 02 centres de santé, 02 forages et 02 centrales solaires.

À travers "IAAAE" qui est une structure basée en Angleterre (Londres), la commune de Thiaré va bientôt bénéficier d'un très grand projet. En effet, les partenaires étrangers (experts) et la municipalité ont procédé ce week-end à la pose de la première pierre pour la réalisation de 02 centres de santé, 02 forages et 02 centrales solaires d'un coût global de près de 600 millions de Fcfa.



Le début des travaux est fixé au 12 janvier 2022. Et ledit projet va enrôler Thiaré centre et d'autres villages avoisinants.

Concernant la rubrique "création d'emplois", les partenaires comptent aussi aider les populations de Thiaré dans la transformation des produits locaux et dans l'agrobusiness.



Le maire El Hadj Omar Dramé et son équipe qui ont reçu la délégation, ont manifesté leur satisfaction de voir leur localité abriter un tel projet...