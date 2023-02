Thiadiaye-Popenguine-Ndayane: La ministre Ndeye Fatou Diané accompagne l’activité des femmes transformatrices

Ce samedi 12 février en marge de la tournée économique de Monsieur le Président de la République, Madame Fatou Diane Gueye, Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants a inauguré l’Ecole Communautaire de Base (ECB) de Thiadiaye en présence du Maire de Thiadiaye Monsieur Oumar Youm et du Directeur général de l’Agetip Monsieur Malick Gaye, une réalisation du Ministère à travers le Programme d’Alphabétisation et d’Apprentissage de Métiers, pour la lutte contre la pauvreté (PALAM) dirigé par Mme khady Fall Mbacké.Après cette étape, Madame le Ministre s’est rendu aux périmètres maraîchers agroecologiques de Popenguine accompagné par le Prigramme d’appui à la résilience des ménages vulnérables (PAREM) un mécanisme mis en place par le Ministère pour mitiger les impacts négatifs de la covid sur les populations. Madame Awa Wade Sow responsable du Parem a profité de la visite pour présenter au Ministre l’atelier de couture des femmes vivant avec un handicap à Popenguine qui bénéficie du soutien du projet. Madame le Ministre leur a offert une chaise roulante en présence du Maire de la localité.Après Popenguine, Madame le Ministre s’est rendue à Ndayane localité située à quelques encablures pour visiter les activités de transformation des produits halieutiques des femmes avant d’aller à la rencontre des femmes qui se sont fortement mobilisées pour l’accueillir. Un moment de dialogue et d’échanges fructueux s’en est suivi. Le maire de la Commune a été félicité par Madame le Ministre pour son engagement à côté des femmes.C’est vers 19h30 ce samedi 11 février 2023, que Madame Fatou Diane Gueye Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants est arrivée à Thiès après les étapes précédentes pour terminer sa tournée socio-économique. Les femmes venues nombreuses des trois départements de la région sont restées patientes et heureuses de rencontrer leur Ministre en présence des femmes leaders de la région (Deputé, Hcct, CESE, Responsables politiques, chefs d’entreprise, etc). La rencontre a été rehaussée également de la présence du Ministre d’Etat Augustin Tine, du Ministre en charge de l’artisanat, du Ministre Abou Ndene Sall, du Président Abdou Mbow de l’Assemblée Nationale etc. Cette rencontre a été l’apothéose. Le Ministre a délivré un discours magistral sur la politique familiale de Monsieur le Président de la République Son Excellence Monsieur Macky Sall. Elle a également fait part à Monsieur Augustin Tine Ministre d’Etat, la volonté ferme et sans équivoque, des femmes d’accompagner Monsieur le Président de la République pour un Sénégal émergent.Madame le Ministre a saisi l’occasion pour remettre aux femmes un lot important d’unités de transformation, de matériels d’allégement et de production, des financements à hauteur de 134 250 000 Fcfa et des attestations de formation, réalisés par le Palam, le Parem, le Pasneeg et la DOFEF.