Thiadiaye : Le foncier divise le directeur de cabinet du président Macky Sall et les agriculteurs

Le torchon brûle entre le directeur de cabinet du président de la République, par ailleurs maire de Thiadiaye, et les agriculteurs de la zone.

Face à la presse, ces agriculteurs ont dénoncé vivement la décision de morcellement de leurs terres par le maire El Hadj Oumar Youm.

Selon leurs porte parole, Sidy Bara Diop du mouvement Folio et Mbaye Sène, le maire Omar Youm ne pose pas les actes appropriés pour réélire son mentor. "Oumar Youm n'a avisé personne, et nous n'accepterons jamais que ces terres soient morcelées ", selon Sidy Bara.

Ces derniers affirment que leurs terres restent leurs seules sources de revenus et surtout avec l'hivernage qui approche, ils avaient déjà commencé à défricher leurs champs avant qu'une commission envoyée par le maire Oumar Youm ne fasse irruption.

"Moi, Sidy Bara, je soutiens Macky Sall à travers le mouvement Dolil Macky, mais je sais que si Oumar Youm continue ces lotissements qualifiés de forcing par les agriculteurs, réélire Macky Sall sera très difficile à Thiadiaye." Très remontés contre le directeur de cabinet du président Macky Sall, ce responsable du mouvement Dolil Macky de rappeler qu'au temps de l'opposition, en compagnie d'Oumar Youm, ils avaient mené le combat contre l'ancienne équipe municipale. "Comment peut-on reprendre des terres sans discussion préalable surtout avec l'approche de l'hivernage." Ces agriculteurs regroupés en collectif en appellent à l'arbitrage du président Macky Sall, car ils sont prêts à tout pour la sauvegarde de leurs terres...