Tête de liste de Bby à Kaolack commune : Le Ps et l'Afp officialisent leur choix.

À Kaolack, la coalition Benno Bokk Yakaar fait bloc autour du coordinateur de ladite coalition.



En effet, le Ps et l'Afp ont mis en exergue leur vœu qui est de voir Mohamed Ndiaye Rahma porté à la tête de la liste de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Kaolack.



Cet après-midi, ces deux partis politiques et les autres membres de cette coalition ont recommandé au président Macky Sall à rester ferme dans sa décision initiale et à considérer leur choix pour les prochaines locales...