Territorialisation des politiques publiques à Saint-Louis : Le Gouverneur procède à la mise en place des pôles régionaux

Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Badara Samb, a présidé ce matin, l’atelier de mise en service et d’animation des pôles régionaux de Saint-Louis, cela avec l’appui de la plateforme d’investissement de la zone Nord. Cette rencontre qui a vu la participation des différents services compétents de l’État, a été une occasion pour le gouverneur de rappeler que chaque service territorial va faire une proposition de plan annuel qui sera examiné avant d’être proposée au niveau central.

« Les budgets programmes ont été lancés mais normalement ça devait commencer depuis 2011, mais certains ministères ont commencé petit à petit. Et au niveau territorial, normalement tous les ministères vont commencer. L’approche du budget programme est déjà dépassée. Au niveau territorial chaque service va faire une proposition de plan annuel et les plans vont être examinés au niveau des pôles, qui vont envoyer les propositions au niveau central et chaque ministère va valider son programme conformément aux directives du chef de l’État » a rappelé le gouverneur. Alioune Badara Samb de préciser également que les résultats attendus c’est effectivement « la mise en place des pôles qui seront coordonnés par un directeur territorial avec une définition des missions assignées à chaque pôle et à chaque fois qu’un problème est posé c’est l’ensemble des services qui vont s’attaquer à la question pour trouver la meilleure résolution. Il s’agira de faire une approche holistique, c’est-à-dire une approche globale de prise en compte de toutes les préoccupations avec une mise en service globale de toutes les synergies des différents services ».