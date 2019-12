Tentative d’extorsion de fonds sur Internet : Un Sénégalais sous la coupe d’un hacker ‘’étranger’’

Par ces temps, il est fort à parier que le sieur M. K a le sommeil perturbé. Pour preuve, il est depuis certains temps la proie d’un hacker qui tente d’exercer un chantage sur lui. Le mis en cause cité dans cette affaire de ‘’tentative d’extorsion de fonds sur Internet’’ risque pour sa part d’être traqué par la Division spéciale de la Cybersécurité (Dsc). C’est d’ailleurs, en exécution des articles 431-19 et 372 de la Loi n°2016-29 du 08 novembre 2016, modifiant le Code pénal, que la Commission de protection des données personnelles ( Cdp) a transmis la plainte à ladite Division pour traitement.



La cible du hacker, dans sa plainte adressée à la Cdp, a évoqué une ‘’tentative d’extorsion de fonds sur les réseaux sociaux’’. Le plaignant, selon le quatrième trimestre 2019 , document parcouru par Dakaractu, a précisé dans sa requête qu’un homme l’a piégé et lui réclame de l’argent. ‘’Il me menace depuis le Bénin’’, a-t-il indiqué.