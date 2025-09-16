Tentative d’émigration : une pirogue de migrants accoste sur la plage de Ouakam

Ce mardi vers 13h, une pirogue remplie de candidats à l’émigration a accosté sur la plage de Ouakam, à Dakar. Selon les premières informations recueillies par Dakaractu, le capitaine de l’embarcation aurait abandonné les passagers en pleine mer. Ces derniers ont ensuite été escortés par de petites pirogues et des éléments de la marine jusqu’au rivage.



À leur arrivée sur la plage, un important dispositif de la gendarmerie était déjà sur place pour encadrer la situation. Des contrôles d’identité et des opérations de sécurisation ont immédiatement été lancés par les forces de l’ordre.



Pour l’instant, aucune information officielle n’a été donnée sur le nombre exact de migrants ni sur leur état de santé.



Nous y reviendrons avec plus de détails.

