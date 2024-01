Tensions socio-politiques : « le Sénégal a la chance de disposer de ressorts culturels et religieux solides pour résoudre les conflits et/ou surmonter les risques de déstabilisation du pays. » (Innocence Ntap NDIAYE)

Le jeudi 18 janvier, la Place du Souvenir Africain, a abrité le Forum National sur la Cohésion Sociale et la Prévention des Conflits. Ce forum a porté sur l'engagement pacifique et la cohésion sociale et a mis l'accent sur l'importance cruciale de la paix durable et du développement inclusif et équitable. Ce Forum national organisé par le Haut Conseil pour le Dialogue Social et ONU Sénégal, en collaboration avec le gouvernement du Sénégal et l'Ambassade du Canada au Sénégal, a vu la participation de près de 500 personnes et a été un moment fort de discussions sur la Cohésion Sociale et la Prévention des Conflits. Faut-il le rappeler, ONU Sénégal s’est engagée auprès du gouvernement du Sénégal et de ses partenaires, pour améliorer l'accès à l'éducation, la santé et l’emploi. Selon Madame Aminata Maiga, Coordonnateur Résident d'ONU Sénégal « le renforcement de la cohésion sociale est une étape cruciale dans cette démarche de consolidation de la paix. Nous devons créer des espaces de dialogue et d'échanges et encourager les initiatives de coopération et de solidarité ». Cette dernière s’est réjouie de la forte mobilisation des différents acteurs et du rôle éminemment important joué par HCCT dans son rôle de stabilisateur social, conformément à leur mission, de contribuer à la résolution des différends de travail et à l’apaisement du climat social en milieu professionnel, gage d’une cohésion sociale. Faut-il le rappeler, le milieu de l’entreprise est, par essence, une société en miniature où se rencontrent des échantillons représentatifs de toutes les couches de la population. A ce titre, c’est un baromètre suffisamment illustratif du niveau de cohésion sociale dans un pays. En effet, selon la présidente du HCCT, Mme innocence Ntap NDIAYE, « la paix sociale en milieu de travail est forcément tributaire de la paix civile sans laquelle rien de productif, ni de durable ne peut se réaliser, ni économiquement, ni socialement. En somme : PAS DE PAIX SOCIALE SANS PAIX CIVILE. Par conséquent, tout le monde a intérêt à œuvrer pour consolider la paix civile et la cohésion sociale dans le pays » a-t-elle lancé. Le choix du Système des nations unies, notamment, le PNUD d’animer au Sénégal, ce Forum sur la cohésion sociale et la prévention des conflits « vient à son heure et est à saluer, dans ce contexte préélectoral aux enjeux politiques qui suscitent beaucoup de convoitises et constituent une source de tensions diverses susceptibles de perturber la paix et la sécurité nationale» a souligné la présidente du HCCT. Cette dernière de rappeler que le Sénégal, ces deux dernières années, a vécu un contexte politique particulièrement chargé avec des troubles sociaux marqués par des actions regrettables entre mars 2021 et juin 2023. Ces malheureux évènements, dira Mme NDIAYE, « ont fortement terni l’image de notre pays jadis reconnu à travers le monde comme un havre de paix et de stabilité politique, toujours cité en exemple en Afrique et dans le monde» a-t-elle regretté. Mais s’empresse-t-elle d’ajouter, « il est néanmoins heureux de constater que le Sénégal a la chance de disposer, en son sein, de ressorts culturels et religieux solides sur lesquels les citoyens, les acteurs politiques et sociaux peuvent s’appuyer, en cas de crise, pour résoudre les conflits et/ou surmonter les risques de déstabilisation du pays. C’est pourquoi, nous devons tous avoir à cœur, en tant que sénégalais, de perpétuer ce legs historique en faisant, notamment, en sorte que les échéances électorales qui se profilent à l’horizon, dans un mois, se déroulent dans les meilleurs conditions de paix, de stabilité politique et de cohésion sociale. » a-t-elle confié.