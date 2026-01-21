« Tensions » Sénégal-Maroc après la finale : Ousmane Sonko s’est entretenu avec son homologue marocain Aziz Akhannouch

Le Premier ministre Ousmane Sonko a rassuré sur l’état des relations entre Dakar et Rabat, au lendemain d’interpellations de supporters sénégalais dans la capitale marocaine. Dans un message publié ce mercredi, le Premier ministre souligne la solidité des liens entre le Sénégal et le Maroc, malgré les tensions récentes liées à des incidents impliquant des supporters sénégalais à Rabat.







Ousmane Sonko s’est longuement entretenu avec son homologue marocain, Aziz Akhannouch. Les deux chefs de gouvernement ont convenu, « sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye » de poursuivre leurs efforts pour consolider les relations bilatérales dans un « esprit d’apaisement, de sérénité et de détente ». Cette intervention des plus hautes autorités des deux pays témoigne de la volonté commune de ne pas laisser un incident sportif détériorer des relations historiques.







Mise en garde contre la désinformation







Le gouvernement du sénégal a confirmé qu’il suit “attentivement” la situation des supporters interpellés à Rabat, en coordination avec les autorités consulaires et diplomatiques ainsi que les autorités marocaines. Le Premier ministre a lancé un appel à la prudence face aux flux de communications sur les réseaux sociaux et certains médias, qualifiant une grande partie de ces informations de « désinformation ». Un avertissement qui prend tout son sens dans un contexte où les tensions peuvent rapidement s’amplifier sur les plateformes numériques.







Un incident sportif à ne pas dramatiser







« Nous appelons nos compatriotes respectifs et tous les amis à dépassionner cet épisode qui, en aucun cas, ne peut aller au-delà du simple cadre sportif », a insisté Ousmane Sonko, soulignant que les « défis communs » entre les deux nations sont « autrement plus importants ».







Preuve de la normalisation en cours, la 15e session de la Grande Commission mixte entre le Sénégal et le Maroc se tiendra comme prévu du 26 au 28 janvier à Rabat, sous la présidence effective des deux Premiers ministres. Cette rencontre bilatérale de haut niveau, qui n’avait plus eu lieu depuis 2013 à Dakar, avait été programmée fin décembre dernier, avant les incidents récents. Son maintien constitue un signal fort selon le chef du gouvernement, Ousmane Sonko qui rappelle la volonté des deux pays de privilégier le dialogue et la coopération.







Il a réaffirmé « l’attachement historique » du Sénégal et son « action inlassable pour l’amitié et les relations de paix et de respect entre les États, les peuples et les nations ».

