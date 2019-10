Télécommunications : TIGO Sénégal change de nom et devient FREE

Le deuxième opérateur mobile présent sur le marché national depuis vingt ans, vient de marquer un tournant décisif dans l’univers du digital. Tigo Sénégal sera désormais commercialisé sous la marque Free.



Un changement qui s’opère suite à un accord de licence trouvé avec l’opérateur français Free. Cette annonce a été faite ce mardi 1er octobre en marge de la célébration de son vingtième anniversaire. C’est une nouvelle ère du numérique qui voit le jour avec un lot d’innovations apportées dans ses nouvelles plateformes de services en parfaite intelligence avec les groupes leaders qui composent le consortium (Teylium, Axian et NJJ) mais aussi des partenaires privilégiés tels que Huawei, Eriksson et Sagemcom.



Selon Mamadou Mbengue, directeur général de Free Sénégal, il s’agit d’une renaissance dans la mesure où ce n’est pas seulement un changement de marque qui s’opère, mais c’est aussi « un véritable mouvement qui doit s’emparer de tout le Sénégal ».



À l’en croire, « c’est un mouvement qui n’a pas besoin de code, ni de mode d’emploi c’est juste un mouvement qui veut rehausser, amplifier et célébrer le consommateur ».



Le groupe d’actionnaires a ainsi réussi en l’espace de dix-huit mois à moderniser et transformer le réseau 4G+ opérationnel dans toute l’étendue du territoire avec un débit dix fois supérieur à celui disponible sur le marché (222 méga bits/seconde).



Free devient ainsi la 4G+ la plus rapide du Sénégal et étale des offres alléchantes aux clients avec des tarifs inégalés sur le marché. Les packages Free proposés aux consommateurs varient de 1000 F à 10.000 selon les formats (Pack Gaïndé, Forfait Free, Free Roaming, Free Money, Free Business).



« En réalité le consommateur n’avait pas le choix, mais aujourd’hui on lui propose des offres, casse des codes et libère le marché : c’est ça l’innovation », affirme le Dg de Free Sénégal.