Tchad: un deuxième journaliste interpellé

Un journaliste de Télé Tchad a été interpellé, en lien avec l'affaire qui a conduit à l'arrestation du directeur de publication de l'hebdomadaire "Le Pays" et correspondant au Tchad de Radio France Internationale (RFI), a-t-on appris dimanche auprès de la direction de la télévision.



"Mahamat Saleh Alhissein, journaliste à la télévision nationale est aussi arrêté que le confrère Olivier" Mbaindinguim Monodji qui se trouve depuis mercredi dans les locaux de la police judiciaire à N'Djamena, a déclaré à l'AFP un responsable Télé Tchad.



Cette nouvelle arrestation a été confirmée à l'AFP par le président de l'Union des Journalistes Tchadiens.



Joint par l'AFP, le procureur de la République a indiqué qu'il donnerait lundi de plus amples informations sur cette affaire.



Le journaliste de Télé Tchad est accusé d'avoir traduit des documents fournis par la Russie sur les opérations de ses supplétifs au Mali et sur la situation économique du Sahel, selon les informations transmises par sa direction à l'AFP.



C'est pour un article sur l'inauguration de la Maison russe de N'Djamena, en septembre dernier, que le directeur de la rédaction du Pays aurait été interpellé, selon d'autres sources.



Son interpellation a suscité des réactions indignées du Patronat de la Presse Tchadienne (PPT) et d'autres organisations de journalistes.



Ces derniers mois, des journalistes, des politiques et des acteurs de la société civile ont subi des arrestations, parfois menées comme des enlèvements par les services de renseignement tchadiens, chargés de réprimer toute voix discordante au régime de Mahamat Idriss Déby Itno.



Au moins trois journalistes, dont Badour Badour Oumar Ali, rédacteur en chef de la Rédaction Web du journal Tchadinfos ont subi des détentions arbitraires depuis août 2024, selon l'Association des Médias en Ligne du Tchad (AMET).



Mi-septembre, l'Organisation mondiale contre la torture avait dénoncé une multiplication des arrestations et des détentions hors procédures par les services de renseignement tchadiens.



Trois ans après avoir été porté au pouvoir par une junte - à la suite du décès de son père président - Mahamat Idriss Déby Itno, 40 ans, a verrouillé la gouvernance de son pays en obtenant la présidence à l'issue d'un scrutin jugé "ni crédible, ni libre" par ses opposants, avant que son parti n'obtienne une majorité écrasante aux législatives, sénatoriales et locales, boycottées par l'opposition.



La Russie, la Hongrie ou les Emirats arabes Unis, font partie des partenaires de ce pays du Sahel, qui a obtenu fin janvier, comme ses voisins avant lui, le retrait des troupes françaises.