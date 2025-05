Tchad: l'ex-Premier ministre placé en détention provisoire (avocats)

L'ancien Premier ministre et opposant tchadien Succès Masra a été placé en détention provisoire mercredi à l'issue de sa présentation à la justice à N'Djamena sur des soupçons "d'incitation à la haine", a-t-on appris auprès de ses avocats.



Arrêté le 16 mai, le candidat malheureux à la présidentielle de 2024 et chef du parti d'opposition les Transformateurs est soupçonné par la justice d'"incitation à la haine, à la révolte, constitution et complicité de bandes armées, complicité d'assassinat, incendie volontaire, profanation de sépultures".