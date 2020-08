Tamkharite 2020 : La population de Kaolack gâtée par le président Macky Sall, la première dame et Mohamed Ndiaye « Rahma »

L'appui du chef de l'État et la première dame est bien arrivé à Kaolack en cette veille de Tamkharite. L'ambassadeur itinérant, Mohamed Ndiaye Rahma n'est pas aussi en reste, il a également apporté sa contribution aux personnes démunies, notamment à celles qui n'avaient pas bénéficié du tout dernier appui de l'État en cette période de Covid-19.



Ce vendredi 28 août 2020, des denrées alimentaires composées de riz, de sucre et dl'huile, ont été offertes gracieusement à des centaines de familles. Dans le même sillage, un troupeau de vaches a été acheté au profit des populations, notamment les chefs religieux, les autres dignitaires de Kaolack et plus particulièrement les personnes démunies.



À cette occasion, l'ambassadeur itinérant s'est félicité de la visite du chef de l'État en France au cours de laquelle, il a tenu, dit-il, "un discours élogieux qui force le respect et la fierté à l'endroit de l'ensemble des sénégalais"...