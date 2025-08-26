Tambacounda : Ruiné au pari-foot, un ex-militaire usurpe l’identité de sa femme et escroque 267 000 FCFA

À Tambacounda, l’histoire prête presque à sourire… si elle n’était pas tragique. Accro au pari-foot, un ancien militaire, Mbaye Ngom, a trouvé un stratagème aussi osé qu’illégal pour renflouer ses pertes : se faire passer pour son épouse, sage-femme, et soutirer de l’argent à ses collègues. Montant du butin : 267 000 FCFA.

Du pari-foot à l’escroquerie familiale

Tout commence au mois d’août, lorsque Mbaye Ngom, joueur invétéré, récupère le téléphone de son épouse et y installe l’application de paris en ligne 1XBet. Il mise, perd, et voit son compte sombrer. Pris de panique, il imagine une ruse : usurper l’identité de sa femme.

Se faisant passer pour elle, il contacte plusieurs de ses collègues et amies, leur demande de l’aide financière en invoquant des raisons pressantes. Séduits par la confiance qu’ils accordent à la sage-femme, ces derniers acceptent de lui prêter de l’argent. Petit à petit, Mbaye Ngom parvient à réunir 267 000 FCFA.

Les victimes passent à l’action

Mais la supercherie ne tarde pas à être découverte. Parmi les victimes, Blaise Yera Boubane et Bindia, deux collègues trompés par cette fausse « demande d’aide », finissent par saisir la justice. Une enquête est ouverte et les gendarmes du Commandant Diop remontent rapidement la piste.



Une réquisition est adressée à la société Wave afin d’authentifier le numéro du compte ayant reçu les transferts. Les preuves tombent : c’est bien l’ancien militaire qui se cachait derrière la combine.

Aveux et mandat de dépôt

Confronté à l’évidence, Mbaye Ngom finit par passer aux aveux et implore la clémence. Mais ses regrets tardifs ne convainquent pas la justice. Déféré au parquet, il a été placé sous mandat de dépôt en attendant son jugement.