Tambacounda/Goudiry: "Les conditions environnementales, économiques et sociales dans lesquelles les populations vivent, appellent une réaction urgente des organes de développement (PUDC, PUMA, etc…)" (UCBB/SR)

Samedi 14 décembre 2019, les partis politiques Union citoyenne Bunt Bi dirigée par le Dr. El Hadj Ibrahima MBOW et Synergie Républicaine, parti dirigé par le Citoyen Président Mohamed Moustapha DIAGNE ont entamé une tournée nationale conjointe dans le département de Goudiry, première étape qui marque le début de leur partenariat stratégique en vue des prochaines joutes électorales.

Ainsi, les deux partis ont décidé d’unir leurs actions militantes dans les localités de Koar, Koulor et dans les 45 départements du Sénégal en direction des prochaines élections.

Aussi "les conditions environnementales, économiques et sociales dans lesquelles les populations vivent, appellent une réaction urgente des organes de développement (PUDC, PUMA, etc…) pour améliorer le cadre de vie et d’éducation scolaire et civique afin que la vie dans ces localités de Goudiry soit meilleure." lit-on dans un communiqué conjoint.

Abordant la situation nationale, les deux partis ont salué l’autorisation de la marche effectuée "par nos concitoyens de l’opposition et de la société civile qui s’est déroulée sans heurt et dans un cadre démocratique et responsable. Le Sénégal, pays de droit a montré en cela une maturité qui consolide notre nation."

Par ailleurs, Synergie Républicaine et Union citoyenne félicitent et encouragent le Président Macky Sall dans son option fondamentale de renforcer la démocratie et l’Etat de droit dans notre pays. Selon eux, "l’expression politique et citoyenne est encadrée par la responsabilité qui s’exerce lors des manifestations. C’est pourquoi nos deux partis demandent à l’opposition de savoir raison garder et de s’abstenir de tout propos ou comportement incitant à la défiance vis-à-vis de l’autorité et relevant d’une volonté manifeste d’installer un climat de chantage, de menace et de violence. En tout état de cause, la sécurité et la paix du Sénégal resteront au-dessus de toute autre considération."