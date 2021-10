Tamba / Investitures locales 2022 : Macky a copté Mamadou Kassé (département) et Mame Balla Lô (commune)

Les choix de Macky Sall pour diriger sa liste dans le département et la commune de Tamba sont connus. Alors que plusieurs observateurs s'attendaient à la nomination de Sidiki Kaba, pour la commune de Tamba, le Président Macky Sall a préféré choisir Mame Balla Lô, maire sortant et l'un de ses premiers alliés dans la région de Tamba.



Pour le département, c'est le DG de la SICAP SA, Mamadou Kassé qui a été choisi pour diriger la coalition présidentielle. Il faut reconnaître que ce dernier, au fil du temps, a tissé sa toile dans les quatre coins du département et de la région.



Ainsi donc, ce sera ce duo qui devra relever défi de la « guerre de Tamba ». Auront-ils oui non le soutien de Sikiba Kaba ? L'avenir nous le dira.