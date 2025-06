Tabaski 2025 à Touba : Touba Ca Kanam habille et soutient financièrement plus de 7 500 familles

À l'approche de la Tabaski, Touba Ca Kanam a renouvelé son engagement envers les plus démunis de Touba. Sous la direction de Serigne Mourtalla Mbacké Abdou Fatah, la commission sociale a mené une vaste opération de solidarité.



Plus de 7 500 familles ont bénéficié d'un soutien direct comprenant :

Des paquets d'habits de différentes catégories. 136 paires de chaussures, près de 2 000 lots de tissus.



En parallèle, une aide financière substantielle de plus de trente millions (30 000 000) de francs CFA a été allouée pour faciliter l'achat de moutons de sacrifice aux chefs de famille. La cérémonie de distribution s’est passée devant Serigne Habibou Mbacké Ibn Serigne Fallou Mbacké.



La personne morale de l’organisation a profité de l’occasion pour appeler les mourides à davantage contribuer pour accélérer le processus de résolution des tares qui plombent le développement de Touba.

Serigne Habibou Mbacké en a profité pour lancer un appel à l’endroit des jeunes, grands absents dans les participations financières. « Les jeunes sont identifiés comme étant ceux qui participent le moins à dans l’effort solidaire. Nos enquêtes nous ont permis de savoir que les femmes et les personnes âgées sont les seuls qui soutiennent l’initiative. Il est temps d’exhorter cette frange de la population à se rende compte que rien ne peut être véritablement réussi sans leur apport ».