Tabaski 2023 à Médina Baye: Le khalife général exhorte le gouvernement et l'opposition à privilégier le dialogue

La prière de l'Aïd El Kabir a été effectuée ce matin à Médina Baye en présence du khalife général Serigne Mahi Ibrahima Niass, l'imam Cheikh Mahi Aliou Cissé, les fils et petits-fils de Cheikh Al Islam et l'ensemble des fidèles.



Après la prière d'usage, le khalife général de Médina Baye s'est prononcé sur l'actualité nationale. Le guide religieux a ainsi délivré un message de paix et de concorde à toute la Oumma mais également à tous les sénégalais.



Selon lui, il est temps que les fils du pays se consacrent au développement de leur nation en laissant de côté les querelles et les violences qui freinent l'essor d'un pays.



À l'en croire, le Sénégal regorge de cadres qui sont capables de mettre cette nation sur les rails de l'émergence, mais il va falloir qu'on accepte de se donner la main pour l'intérêt de ce que nous avons en commun. " La population doit être indulgente envers son gouvernement tout comme le gouvernement doit tendre la main à son peuple", a-t-il laissé entendre.



Avant d'ajouter " les bons gouvernants reflètent l'image de leur pays. Et pour connaître un pays, il faut apprendre le mode de vie et le comportement de son peuple", a-t-il indiqué.



Le khalife général invite les jeunes de Médina Baye et ceux du pays tout entier à se consacrer davantage à leurs études pour assurer la relève en insistant sur les derniers événements qui se sont produits au Sénégal pour leur demander de sauvegarder les acquis.



Du côté du gouvernement et de l'opposition, le khalife général de Médina Baye milite pour une entente cordiale pour l'intérêt du Sénégal et de la future génération...