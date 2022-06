Tabaski 2022 : 5.500 moutons quitteront le Mali pour le Sénégal.

L'information émane de la douane sénégalaise. En effet, le Mali a ouvert ses frontières pour le bétail allant au Sénégal et en Côte d'Ivoire, à savoir 5.500 moutons et chèvres et 300 bovins pour les besoins de la Tabaski. Cette opération se déroulera du 27 juin au 09 juillet 2022. Voilà qui est de bonne augure à quelques jours de la Tabaski.