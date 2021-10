TRIBUNAL - Affaire des 8 prisonniers de Mbacké / 2 ans de prison dont 1 an ferme pour tout le groupe.

Ils étaient en rébellion pour exiger leur transfèrement vers d’autres prisons afin de se soustraire des mauvaises conditions de détention, mais ils devront prendre leur mal en patience.



Car le juge du tribunal de Diourbel vient de les reconnaître coupables d’association de malfaiteurs , de rébellion, de violences et voie de fait.



À la suite du parquet qui avait requis 2 ans de prison dont 06 mois ferme, le juge aura choisi de prononcer une sentence plus lourde. Ils devront, en plus de leurs peines initiales, écoper de 2 ans de prison dont 1 an ferme. Ils ont été, quand-même, relaxés du délit de tentative d’évasion...